غراب: سأتابع تنفيذ قرارات الغلق للمنشآت التجارية غير المرخصة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف الحملات المسائية على الكافيتريات والمقاهي غير المرخصة والمخالفة لإشتراطات الترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لما تسببه من ضوضاء وإزعاج للمواطنين ، بالإضافة إلى إحتلال الرصيف وتعطيل حركة الشارع.



جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية برئاسة المحافظ وبحضور لواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام .



وقال المحافظ سأتابع بنفسي تنفيذ قرارات الغلق الصادرة لكافة المنشآت التجارية غير المرخصة لإعادة الإنضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحسم لإستعادة هيبة الدولة ونيل رضا المواطن.



كما وجة محافظ الشرقية بحصر قاعات الأفراح غير المرخصة والمخالفة للقانون بنطاق دائرة المحافظة والتي تفتقد لجميع إشتراطات الأمن والسلامة مما يهدد حياة المواطنين لمخاطر كبيرة وتنفيذًا لأحكام القانون وحفاظًا على المال العام.



وخلال الإجتماع إستعرض المحافظ مجهودات المراكز والمدن في تنفيذ القرار الصادر بشأن حظر الإعلان على المباني الأثرية ودور العبادة والاسوار المحيطة بها وأملاك الدولة العامة والمباني أو أجزاء المباني التي تكون مخصصة لخدمة عامة تباشرها الحكومة أو الهيئات العامة الإقليمية أو غيرها من الاشخاص الإعتبارية العامة والنصب والتماثيل المقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة وقواعدها والمتنزهات والأرصفة والأسوار المحيطة بها والمنشآت والأعمدة والأجهزة وغيرها من التركيبات المخصصة لخدمة عامة والمقامة على أرض مخصصة لمنفعة عامة للحفاظ علي الشكل الجمالي والحضاري للأبنية المختلفة بنطاق المحافظة .



كما وجه محافظ الشرقية أعضاء الجهاز التنفيذي بسرعة الإستجابة والرد على الشكاوى الواردة عبر بوابة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة " بالبوابة الإلكترونية " لحل شكاوى المواطنين وتحسين منظومة العمل ورفع مستوى الأداء.