نشرة الفن منتصف اليوم: محمد ضياء يتقدم لنقابة الموسيقيين بشكوى ضد مطربة.. والسلسلة الأشهر لـ أحمد خالد توفيق مسلسل جديد للمخرج عمرو سلامة.. وغادة عبد الرازق تكشف حقيقة خلافها مع إلهام شاهين

نشر قسم الفن خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار الفنية، من أبرزها أن الملحن محمد ضياء يتقدم لنقابة الموسيقيين بشكوى ضد مطربة، وأن السلسلة الأشهر لـ أحمد خالد توفيق "ما وراء الطبيعة" ستتحول إلى مسلسل جديد للمخرج عمرو سلامة، وغادة عبدالرازق تكشف حقيقة خلافها مع إلهام شاهين.عملتله بلوك.. محمد ضياء يتقدم لنقابة الموسيقيين بشكوى ضد مطربةتقدم الموسيقار محمد ضياء، بشكوى لنقابة الموسيقيين ضد إحدى المطربات (ح.ع) المتعاقدة معه كمنتج موسيقي، بعد عدم وفائها بشروط العقد المبرم بينهما منذ 4 سنوات.وعقدت الشئون القانونية ممثلة في المستشار سعد المتولي جلسة لبحث الشكوى ومدى صحتها منذ 10 أيام وحتى الآن لم يحدث أي شيء تجاه المطربة.وأعرب الموسيقار محمد ضياء عن استيائه الشديد من تراخي الشئون القانونية للنقابة في التحقيق مع المطربة فيما يخص العقد المبرم والذي ينص على توليه كل ما يتعلق بالإنتاج الفني والالبومات الغنائية للمطربة على أن يقوم بالدعاية والتسويق والإنتاج والألحان والتوزيع لها.السلسلة الأشهر لـ أحمد خالد توفيق.. ما وراء الطبيعة مسلسل جديد للمخرج عمرو سلامةعلنت شبكة Netflix الرائدة في مجال خدمة الترفيه عبر الإنترنت عن مسلسل أصلي جديد من منطقة الشرق الأوسط بعنوان "ما وراء الطبيعة"، والذي سيكون أولى أعمالها من الدراما المصرية، من إنتاج كل من محمد حفظي وعمرو سلامة والذي سيكون المخرج والمنتج التنفيذي للمسلسل المستوحى من سلسلة الروايات الأكثر مبيعًا في الوطن العربي للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، والتي باعت أكثر من ١٥ مليون نسخة.غادة عبد الرازق توجه رسالة لـ إلهام شاهين وتكشف عن حلمهاحلت النجمة غادة عبد الرازق اليوم ضيفة على برنامج "رسايل"، مع جيهان عبدالله على نجوم أف إم، وعن دورها في المسلسل الذي يعرض حاليًا "حدوتة مرة" قالت: يعتبر المسلسل شكلا جديدا ونوعية جديدة حيث أقدم فيه دور الشر الناتج عن ما مرت به الشخصية من أحداث خلال المسلسل، فضلَا عن أنها على حسب قولها قد غيرت من شكلها وقدمته مع طاقم عمل جديد، كما عبرت عن تمنيها بأن يلقى إعجاب الجمهور.وقالت في رسالة تقدمها للجدة "غادة": "حياتي اتغيرت بأحفادي، وبحس إنهم حتة مني، وبيفكروني بنفسي لما باشوفهم بيقفوا قدام المرايا ويرقصوا ويغنوا"، ووجهت رسالة للفنانة "إلهام شاهين" تعبر فيها عن حبها لها، وصرحت بأنه لا توجد خلافات مطلقًا بينهما، وأعربت عن إعجابها بالراقصة سهير زكي وحبها الشديد لها.كواليس قهوة بورصة مصر قبل عرضه في يونيو المقبل.. صوركشفت الشركة المنتجة لفيلم "قهوة بورصة مصر" بعض الصور الخاصة بالعمل من داخل أحد البلاتوهات وأماكن التصوير المختلفة لنجوم العمل وذلك قبل طرحه بجميع دور العرض السينمائي داخل وخارج مصر في يونيو المقبل.أكد الفنان "علاء مرسي" أنه سيطرح داخل مصر يوم السادس والعشرون من الشهر المقبل بينما في الوطن العربي يوم السابع والعشرون من الشهر المقبل.تعرف على أولى حفلات عمر خيرت في موسم الصيفيستعد الموسيقار العالمى عمر خيرت لإحياء أول حفلاته الموسيقية فى موسم الصيف 2019، يوم الأحد والاثنين 2-3 يونيو، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث سيقدم خلال الحفل عددا من مقطوعاته الموسيقية المتنوعة.