تعرف على أولى حفلات عمر خيرت في موسم الصيف

يستعد الموسيقار العالمى عمر خيرت لإحياء أول حفلاته الموسيقية فى موسم الصيف 2019، يوم الأحد والاثنين 2-3 يونيو، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث سيقدم خلال الحفل عددا من مقطوعاته الموسيقية المتنوعة.



يذكر أن الموسيقار عمر خيرت انتهى من تأليف الموسيقى التصويرية لفيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، كما قام بتلحين أغنيتين يتم تقديمها خلال أحداث الفيلم المرتقب عرضه فى موسم العيد ابتداء من يوم 4 يونيو المقبل.

