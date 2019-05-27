السلسلة الأشهر لـ أحمد خالد توفيق.. ما وراء الطبيعة مسلسل جديد للمخرج عمرو سلامة

أعلنت شبكة Netflix الرائدة في مجال خدمة الترفيه عبر الإنترنت عن مسلسل أصلي جديد من منطقة الشرق الأوسط بعنوان "ما وراء الطبيعة"، والذي سيكون أولى أعمالها من الدراما المصرية، من إنتاج كل من محمد حفظي وعمرو سلامة والذي سيكون المخرج والمنتج التنفيذي للمسلسل المستوحى من سلسلة الروايات الأكثر مبيعًا في الوطن العربي للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، والتي باعت أكثر من ١٥ مليون نسخة.



وتكشف أحداث المسلسل المليئة بالغموض والإثارة مغامرات طبيب أمراض الدم الأعزب رفعت إسماعيل بطل "ما وراء الطبيعة" وكيف يواجه سلسلة الأحداث الخارقة للطبيعة التي يتعرض لها في حياته في الستينيات.



وفي معرض تعليقها على المسلسل الجديد، قالت كيلي لوجنبيل، نائبة الرئيس للأعمال الأصلية العالمية في Netflix: "إننا متحمسون للاستثمار في المزيد من الأعمال من منطقة الشرق الأوسط، من خلال الاستثمار في تطوير سلسلة روايات ما وراء الطبيعة، والتي حظيت على شعبية كبيرة في المنطقة، وتحويلها إلى عمل درامي مثير.



وتابعت: "كما أننا سعداء بالتعاون مع كل من المنتج الكبير محمد حفظي والمخرج عمرو سلامة واللذان نطلع لتقديم رؤيتهما الإبداعية في هذا العمل لجمهورنا العالمي"



ويعكس ثالث أعمال Netflix الأصلية من الشرق الأوسط، التزام الشركة بالاستثمار في اكتشاف المزيد من القصص والمواهب في المنطقة. هذا إلى جانب منح صانعي الأفلام في الشرق الأوسط والجماهير فرصة التواجد على منصة عالمية لرواية والاستماع إلى قصص شيقة متنوعة.



ومن جانبه قال عمرو سلامة، المنتج التنفيذي ومخرج مسلسل ما وراء الطبيعة قائلًا: "أنا في غاية الحماس لهذا المشروع، حيث كان حلمي من بداية مشواري في صناعة الأفلام هو تحويل روايات ما وراء الطبيعة للأستاذ القدير الراحل أحمد خالد توفيق وتقديمها برؤية مختلفة مع الاحتفاظ بروح ما وراء الطبيعة. ولا أستطيع الانتظار لتقديم هذه القصص المثيرة إلى جمهور نتفليكس في 190 دولة حول العالم".



جدير بالذكر مسلسل "ما وراء الطبيعة" والذي من المفترض أن يتم تصويره في مصر، هو ثالث أعمال Netflix الأصلية في منطقة الشرق الأوسط بعد مسلسل "جن"، الذي يتكون طاقم ممثليه من مجموعة من المواهب الأردنية الصاعدة والناشئة.

