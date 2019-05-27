تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون .. الأحمر يشتعل غضبا والذئاب مع قرار الجبلاية

حالة كبيرة من الغضب اشتعلت داخل أركان النادى الأهلى بعد قرار اتحاد كرة القدم بتأجيل مباراة الفريق الأحمر أمام المقاولون العرب والتي كان من المقرر أن تقام غدا " الثلاثاء " فى إطار لقاءات الجولة الـ33 من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018/2019.



ويجهز الأهلى فى الوقت الراهن إلى عقد اجتماع طارئ من أجل الرد على قرار اتحاد كرة القدم بشأن تأجيل مباراة المقاولون العرب ، وكانت الأيام الماضية شهدت مطالب رسمية من الأهلى بشأن ضرورة انتهاء مسابقة الدوري الممتاز قبل انطلاق منافسات بطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو .



ويتبقى للأهلي مباراتان في الدوري الممتاز أمام المقاولون العرب والزمالك، ويعقد الآن اتحاد الكرة اجتماعا هاما من أجل وضع التصور النهائي لشكل الأسابيع المقبلة بالدورى وسط تأكيدات أن انتهاءه سيكون بعد الأمم الإفريقية.



وفي المقابل رحب المقاولون العرب بقرار التأجيل وقال محمد عادل في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن ناديه يرحّب بالتأجيل، مؤكدًا الالتزام الكامل بما يقرره اتحاد الكرة المنظم الشرعي للمسابقة.



وذكر أن المقاولون العرب يقدر الموسم الاستثنائي لمسابقة الدوري الممتاز الجاري، مؤكدًا أن فريقه كان جاهزًا بقوة لخوض المباراة ولكن جرى الإخطار بالتأجيل، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني سيضع برنامجًا تأهيليًا جديد وفقًا لمتطلبات المرحلة المقبلة.