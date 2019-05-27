من داخل المستشفى .. بطلة كلية البنات تروي تفاصيل قصة حادث طفاية الحريق

روت نسمة الكردي، المعيدة بكلية البنات جامعة عين شمس، تفاصيل حادث طفاية الحريق، مشيرة إلى أنها سمعت صوت عالي جدا، فاتجهت مسرعة نحو مصدر الصوت، لتتفاجأ بسقوط طفاية الحريق مفتوحة، واضافت: " مافكرتش في نفسي فكرت في الطالبات والدكاترة اللي كانوا في لجنة الامتحانات، وجريت على الطفاية اقفلها".



وأضافت الكردي، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»: "أنا عندي انتماء لكليتي وجامعتي اللي دايما بشتغل علشان أرفع اسمها، ولا أتمنى أي ضرر للكلية، فهي بيتي التاني واي حد كان مكاني كان هيعمل كده واكتر، مؤكدة: "هو مش دور بطولي ولا حاجة هو أي حد كان ممكن يعمل ده من حبه للمكان والطلبة والدكاترة ومافكرتش في نفسي خالص وقتها".



وأوضحت بطلة كلية البنات –كما لقبها الطالبات- أنها تشعر بألم من أثر الحادث، ونتيجة استنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون، مشيرة إلى أنها تخضع للعلاج بمستشفى عين التخصصي، ويباشر الحالة شخصيا الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، والدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،.



وأكدت المعيدة بكلية البنات، أن رئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يتواصلان معها باستمرار، ووفروا لها كل وسائل الدعم حتى تتماثل للشفاء في أسرع وقت، مشيرة إلى أنه بمجرد معرفتهم بالواقعة تواصلوا معها شخصيا، وزارها الدكتور نظمي عبد الحميد في المستشفى، مقدمة الشكر لهما على موقفهما تجاهها، قائلة " جامعة عين شمس لا تترك أبناءها وتظل بجوارهم دائما".



وقدمت الكردي، الشكر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين، سواء من قسمها او بالكلية أو الجامعة والجامعات المصرية عامة، وكذلك أقاربها وزملاءها على دعمهم لها والدعاء لها، وتلقيبها بلقب "بطلة كلية البنات"، مشيرة إلى أنها أصبحت أفضل بدعائهم الصادق، ومواقفهم الجميلة معها من تعليقات على "فيس بوك" وزيارات لها بالمستشفى ما أدى لرفع حالتها المعنوية.



ووجهت بطلة كلية البنات، الشكر لاتحاد طالبات الكلية على دعمهم لها وتدشين هاشتاج لها باسم "بطلة كلية البنات"، مؤكدة أن كل هذه المواقف الجميلة خففت كثيرا من ألمها وساعدتها كثيرا على تحسن حالتها الصحية.



وتمنت نسمة الكردي، أن تتوافر كل الاستعدادات للتعامل مع أي حالات طارئة تحدث بالكليات، وضرورة توفير سيارة إسعاف طوال العام، وإجراء فحص شامل على طفايات الحريق حتى لا تتكرر أي حوادث أخرى ولا يتعرض أي شخص أخر لأي ضرر، إلى جانب الاهتمام بالرعاية الطبية والصحية بالكليات.



ووجهت شكرا خاصا للدكتورة رانيا جلال، قائلة: "الدكتور رانيا هي صاحبة الفضل بعد ربنا اني افضل لسة عايشة لحد النهاردة"، مشيرة إلى أنها بذلت مجهود كبير في إسعافها ولم تقصر حتى اللحظة في متابعتها والسؤال عليها بشكل مستمر.