البنك المركزي: ارتفاع أصول البنوك لـ5.61 تريليون جنيه في يناير الماضي

ارتفعت جملة الأصول والخصوم للبنوك ضمن المركز الإجمالي للجهاز المصرفي لـ 5.61 تريليون جنيه في فبراير الماضي مقابل 5.47 تريليون في يناير السابق له بفارق 140 مليار جنيه، ومقارنة بـ 5.433 تريليون جنيه في ديسمبر 2018 بزيادة بلغت 177 مليار جنيه.





وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن أن حجم الأصول النقدية للبنوك بلغت 51.11 مليار جنيه في فبراير الماضي مقابل 51.904 مليار جنيه في يناير السابق ومقارنة بـ 54.7 مليار جنيه في ديسمبر السابق لهما.





وبلغت الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة نحو 1.8 تريليون جنيه مقابل 1.84 تريليون جنيه في يناير السابق ومقارنة بـ 1.901 تريليون في ديسمبر 2018.