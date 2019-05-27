المفتي يوضح كيف يكون اللجوء إلى الله.. فيديو

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الله سبحانه وتعالى هو الملجأ والملاذ لكل من أراد النجاة في الدنيا والآخرة، لافتًا إلى أن اللجوء إلى الله يكون في كل شؤوننا.



وأضاف "علام"، خلال برنامجه "اللهم أعنا "، المذاع على راديو "9090" مساء اليوم الاثنين، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، علمنا كيف يكون اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى.



وأوضح أن أعظم المقامات التي يقيم الإنسان نفسه فيها هو اللجوء إلى الله وحده الذي بيده ملكوت السموات والأرض، متابعًا: "الله يريد من الإنسان أن يلجأ إليه ويحب أن يرى الإنسان طالبًا منه المدد، والرسول ضرب لنا أغمض الأمثال في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في معركة بدر، عندما كان يدعوه رافعًا يديه إلى السماء أثناء المعركة".