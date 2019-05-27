ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

المفتي يوضح كيف يكون اللجوء إلى الله.. فيديو

الإثنين 27/مايو/2019 - 09:37 م
د. شوقي علام مفتي
د. شوقي علام مفتي الجمهورية
عبد الرحمن محمد
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الله سبحانه وتعالى هو الملجأ والملاذ لكل من أراد النجاة في الدنيا والآخرة، لافتًا إلى أن اللجوء إلى الله يكون في كل شؤوننا.

وأضاف "علام"، خلال برنامجه "اللهم أعنا "، المذاع على راديو "9090" مساء اليوم الاثنين، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، علمنا كيف يكون اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى.

وأوضح أن أعظم المقامات التي يقيم الإنسان نفسه فيها هو اللجوء إلى الله وحده الذي بيده ملكوت السموات والأرض، متابعًا: "الله يريد من الإنسان أن يلجأ إليه ويحب أن يرى الإنسان طالبًا منه المدد، والرسول ضرب لنا أغمض الأمثال في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في معركة بدر، عندما كان يدعوه رافعًا يديه إلى السماء أثناء المعركة".

ترشيحاتنا

محافظات تتجاوز 40 درجة غدا.. ارتفاع جديد في الحرارة

السيستم نجح .. 97% من طلاب أولى ثانوي امتحنوا الفلسفة إلكترونيا اليوم

أول رد فعل لـ المقاولون العرب بعد تأجيل مباراة الأهلي بالدوري

لا ترمى قشر عين الجمل.. فوائده ستدهشك

هانى أبوريدة ورئيس CAF يتفقدان استاد القاهرة.. صور

أثناء العدوان الثلاثي على مصر.. صورة نادرة للملك سلمان يقود مركبة عسكرية

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون النقاشين موضة العيد 2019.. صور

هناكل إيه على الفطار.. سمان مشوي ومحشي فلفل دايت.. والحلو: بلح الشام بالكريمة

إطلالة ناعمة ومكياج جذاب.. درة تتألق فى أحدث جلسة تصوير