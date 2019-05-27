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فن

أول رد فعل لـ رامز جلال عقب نجاة ضحية برنامجه من الغرق

الإثنين 27/مايو/2019 - 09:45 م
صدى البلد
القسم الميدانى
أعرب الفنان رامز جلال عن أسفه للناقد السينمائي طارق الشناوي بعد انقلاب القارب به وتعرضه للخطر في حلقة اليوم من برنامج رامز في الشلال.

ونشر رامز عبر حسابه على "تويتر" مقطع من الحلقة معلقا عليه: "فداك الحلقة وصاحب الحلقة يا استاذ طارق .. انا بحب صحابي".

وتقوم فكرة برنامج "رامز فى الشلال" على ظهور رامز جلال خلال البرنامج، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهوا مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم «رامز» في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين ينهالون عليه ضربا.
أول رد فعل لـ رامز جلال عقب نجاة ضحية برنامجه من الغرق

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