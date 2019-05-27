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الزمالك حياة.. فرحة عارمة من جماهير الفارس الأبيض بعد الكونفيدرالية.. فيديو

الإثنين 27/مايو/2019 - 10:52 م
جماهير الزمالك
جماهير الزمالك
هاني حسين
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرا يرصد فيه فرحة جماهير نادي الزمالك بعد حصوله على لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال أحد المشجعين: "أحب أشكر مجلس إدارة نادي الزمالك على المجهود الكبير وألف مبروك لجماهير الزمالك ومصر بأكملها، والجمهور كان له الفضل في حصد البطولة وإن شاء الله الدوري زملكاوي".

وقال مشجع آخر: "إحنا جايين من كفر الشيخ عشان نشجع نادي الزمالك، والحمد لله على الفوز وسوف نحصد بطولة السوبر الأفريقي والدوري الممتاز، الزمالك هو الحياة".

وأضاف آخر: "إحنا أهلاوية جايين نشجع الزمالك لأنه يمثل مصر كلها".

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