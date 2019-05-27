أحمد سلام يكتب.. الزيارة الأولى للقاهرة



...حديثي في أعقاب وصول الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري السوداني القاهرة عصر السبت 25 مايو 2019 لتكون القاهرة هي أول عاصمة يزورها المسؤول السوداني الكبير الذي يتولي حكم السودان بحكم منصبه مؤقتا لحين انتهاء الفترة الانتقالية التي أعقبت الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس عمر البشير مطلع أبريل الماضي جراء ثورة الشعب.



...القاهرة حاليا أقوي بعد سنوات الغياب القسرية جراء ماحدث في 25 يناير2011 وما أعقب 30 يونيو 2013 ولأجل هذا تدعم السودان وليبيا علي هامش مايحدث هناك بحكم التاريخ فضلا عن اعتبارات الأمن القومي لمصر بحكم علاقة الجوار.



....المشهد الليبي وصل لحد الحرب لاستعادة طرابلس من قبضة الجماعات المسلحة وقطع دابر تركيا وقطر وهما مبعث الشر لأجل دوام التعثر في ليبيا.



...المشهد السوداني..فترة انتقالية بحكم فيها الجيش من خلال المجلس العسكري لحين حكومة مدنية منتخبة.



....الفريق البرهان في القاهرة السبت 25 مايو لأول مرة بصفته رئيسا للمجلس العسكري وهي الزيارة الأولي لعاصمة عربية وقد أوفد نائبه الفريق حمدان الي السعودية أول أمس الجمعة .. المبتغي صلاح الأحوال في السودان الشقيق حتي تحقق الثورة مبتغاها وبالمجمل صلاح أمر العرب. !

مهما حاولوا إبعاد مصر ستظل الأقرب إلي السودان وليبيا وكل دولة عربية من منطلق أنها عاصمة العرب التاريخية وإن غابت لبعض الوقت فقد كان الغياب بفعل فاعل معلوم .!