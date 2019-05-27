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رياضة

حفل الإفطار السنوي لـ النادي الأهلي غدا

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:11 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
يشهد المقر الرئيسي للأهلي، غدًا الثلاثاء، حفل الإفطار السنوي للنادي.

وقامت الإدارة التنفيذية بالنادي بالتنسيق والتعاون الكامل مع المركز الإعلامي وكافة الإدارات المعنية بشأن إعداد كشوف المدعوين وتوجيه الدعوات للحضور من الإعلاميين والشخصيات الرياضية.

ومن المقرر أن يكون مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، في استقبال المدعوين لحفل الإفطار الذي سيقام بمقر الجزيرة.

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