شاهد.. مشاهد الأكشن والمطاردات في الإعلان الثاني لـ كازبلانكا

طرحت الشركة المنتجة لفيلم كازبلانكا الإعلان الرسمى الثانى للفيلم وشمل على العديد من مشاهد الأكشن والمطاردات.



الفيلم يدور في إطار الأكشن والتشويق وتم تصويره بين مصر والمغرب على أعلى مستوى من التنفيذ بشكل لم يحدث من قبل في السينما المصرية، وتعاقدت الشركة المنتجة مع شركة لتنفيذ مشاهد الأكشن داخل وخارج مصر من فرنسا.



فيلم "كازابلانكا" بطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم "أميرة كرارة، غادة عادل، خالد أرغنش، باسل خياط، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، دلال عبد العزيز، محمود البزاوى، محمد مفتاح، أحمد داش"، ومن تأليف هشام هلال، وإنتاج وليد منصور وشركة سينرجى فيلمز، وإخراج بيتر ميمى.





