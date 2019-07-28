مؤسسة تراث هليوبوليس تدعو للمشاركة في متحف نشأة مصر الجديدة

دعت مؤسسة تراث هليوبوليس سكان مصر الجديدة إلى المشاركة في متحف (نشأة مصر الجديدة) بقصر البارون إمبان، الذي سيحكي تاريخ نشأة هذا الحي العريق من خلال عرض الموروثات العائلية التي تعبر عن الحياة في مصر الجديدة خلال النصف الأول من القرن العشرين (1905- 1960).وأشارت المؤسسة -في بيان اليوم السبت- إلى أن وزارة الآثار ومؤسسة تراث هليوبوليس ستضمنان عرض القطع " الميمورابيليا" المختارة في المتحف مع بقاء ملكيتها لمالكها وذكر اسم العارض أو المالك فى المتحف بحانب القطعة.وأوضحت أن القطع تشمل تذاكر واشتراكات ترام، صورا عائلية، كروت بريدية، قطع أثاث، شهادات، تليفونات قديمة، تماثيل، فواتير مياه وكهرباء، إعلانات، واجهات محال قديمة، خرائط، مراسلات، حقائب، أدوات مكتبية وأدوات طعام، ويتم إرسالها على البريد الإلكترونيوتقوم وزارة الآثار بترميم قصر البارون إمبان بتكلفة تزيد عن 100 مليون جنيه ومن المقرر الانتهاء من أعمال الترميم نهاية العام الحالي.وتبحث الوزارة إعادة توظيف القصر بعد الانتهاء من ترميمه وإقامة معرض تراثي عن تاريخ حي مصر الجديدة وهيليوبوليس عبر العصور بالتعاون مع السفارة البلجيكية بالقاهرة وجمعيات المجتمع المدني بمصر لعرض مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الأرشيفية والرسومات الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة (هيليوبوليس والمطرية) عبر العصور المختلفة بالإضافة إلى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكي تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية المميزة.وشيد قصر البارون المليونير البلجيكى "البارون إدوارد إمبان"، الذي جاء إلى مصر من الهند في نهاية القرن التاسع عشر بعد افتتاح قناة السويس، وتبلغ مساحته حوالى 12.5 ألف متر، صممه المعماري الفرنسي ألكساندر مارسيل وزخرفه جورج لويس كلود، واكتمل البناء عام 1911 وهو مستوحى من معبد أنكور وات في كمبوديا ومعابد أوريسا الهندوسية، ويتكون القصر من طابقين وبدروم (السرداب)، وبرج كبير شيد على الجانب الأيسر يتألف من 4 طوابق، وصمم القصر بطريقة تجعل الشمس لا تغيب عن حجراته وردهاته أبدا.