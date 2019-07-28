إصابة 11 شخصا بإطلاق نار في ولاية نيويورك الأمريكية

أفادت قناة "إن بي سي " الأمريكية بأن 11 شخصا أصيبوا خلال إطلاق نار في ولاية نيويورك.



وقالت الشركة إن إطلاق النار حدث بملعب في براونسفيل في بروكلين، وأسفر عن إصابة 11 شخصا.



وأضافت أن إطلاق النار وقع أثناء احتفال سنوي للعب البيسبول.



ولا يزال من غير المعروف مدى خطورة الإصابات حتى الآن.



فيما لم يتم اعتقال أي مشتبه به بعد.



