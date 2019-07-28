هناكل إيه النهاردة .. فراخ محشية فريك وقرع بالفراخ وشوربة طماطم بالكريمة.. والحلو: بقلاوة مقلية

هناكل إيه النهارده؟ سؤال يُحيّر عددا كبيرا من الرجال عند توجيهه لهم، لكنه مهم جدا بالنسبة للمرأة لأنها لا تحب أن تقضي وقتا طويلا في إعداد الطعام، وفي النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير في إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة على الإطلاق.
ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعدكم في إعداد سفرة شهية رائعة.
مقادير فراخ بالفريك
1 دجاجة سليمة
نصف كيلو فريك
1 بصلة مبشورة
1 بصلة
2 ملعقة سمنة حبهان
ملح وفلفل
* إسلقى الدجاجة فى ماء مغلى به حبهان و بصلة و ملح و فلفل و إتركيها حتى الوصول الى النضج.
* ضعى باقى الفريك فى صينية عليها الدجاجة المسلوقة و عليها ملعقة سمن و كوب من الشوربة و ضعيها فى الفرن حتى إحمرار الدجاجة و نضج الفريك وتقدم ساخنة.
مقادير
قرع بالدجاج
قرع دجاج فيليه
عصير طماطم
بصل حمص
مسلوق
سمنه بهارات
ملح
فلفل أسود
فلفل حار
* ضيفى البهارات وعصير الطماطم ثم قطعى القرع وضيفيه ثم ضيفى الحمص المسلوق و الفلفل الحار وقلبى
* إتركى الخليط على النار حتى تمام النضج ثم إغرفيه وقدميه .
مقادير شوربة طماطم بالكريمة
طماطم
مرقة
زبدة
دقيق
كريمة لباني
فلفل أسود
ملح
كرات كفتة
خل سكر
بصل
كرفس
كرات
زبدة
* كرات الكفتة تشوح فى الزيت او زبدة ختي تنضج
* ثم تسلق الطماطم المقشرة مع المرقة
* ثم نضع قليل من الدقيق و تضرب فى الخلاط
* ثم نضع الكريمة اللبانى مع التوابل و الخل و رشة السكر لتعادل الطعم وتترك علي النار ختي تغلي و تقدم مع كرات الكفتة
مقادير بقلاوة مقلية
جلاش
زيت للقلي
سكر بودرة
جوز هند
شربات
* تقلى في الزيت
* ترش بالسكر البودرة أو يضاف لها الشربات
* تزين بجوز الهند وتقدم
ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعدكم في إعداد سفرة شهية رائعة.
- الطبق الرئيسى
مقادير فراخ بالفريك
1 دجاجة سليمة
نصف كيلو فريك
1 بصلة مبشورة
1 بصلة
2 ملعقة سمنة حبهان
ملح وفلفل
- طريقة عمل فراخ بالفريك
* إسلقى الدجاجة فى ماء مغلى به حبهان و بصلة و ملح و فلفل و إتركيها حتى الوصول الى النضج.
* ضعى باقى الفريك فى صينية عليها الدجاجة المسلوقة و عليها ملعقة سمن و كوب من الشوربة و ضعيها فى الفرن حتى إحمرار الدجاجة و نضج الفريك وتقدم ساخنة.
- الطبق الجانبى
مقادير
قرع بالدجاج
قرع دجاج فيليه
عصير طماطم
بصل حمص
مسلوق
سمنه بهارات
ملح
فلفل أسود
فلفل حار
- طريقة عمل قرع بالدجاج
* ضيفى البهارات وعصير الطماطم ثم قطعى القرع وضيفيه ثم ضيفى الحمص المسلوق و الفلفل الحار وقلبى
* إتركى الخليط على النار حتى تمام النضج ثم إغرفيه وقدميه .
- الطبق الجانبى الثانى
مقادير شوربة طماطم بالكريمة
طماطم
مرقة
زبدة
دقيق
كريمة لباني
فلفل أسود
ملح
كرات كفتة
خل سكر
بصل
كرفس
كرات
زبدة
- طريقة عمل شوربة طماطم بالكريمة
* كرات الكفتة تشوح فى الزيت او زبدة ختي تنضج
* ثم تسلق الطماطم المقشرة مع المرقة
* ثم نضع قليل من الدقيق و تضرب فى الخلاط
* ثم نضع الكريمة اللبانى مع التوابل و الخل و رشة السكر لتعادل الطعم وتترك علي النار ختي تغلي و تقدم مع كرات الكفتة
- الحلو:
مقادير بقلاوة مقلية
جلاش
زيت للقلي
سكر بودرة
جوز هند
شربات
- طريقة عمل بقلاوة مقلية
* تقلى في الزيت
* ترش بالسكر البودرة أو يضاف لها الشربات
* تزين بجوز الهند وتقدم