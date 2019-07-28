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هناكل إيه النهاردة .. فراخ محشية فريك وقرع بالفراخ وشوربة طماطم بالكريمة.. والحلو: بقلاوة مقلية

الأحد 28/يوليه/2019 - 03:40 م
هناكل ايهالنهاردة
هناكل ايهالنهاردة .. فراخ بالفريك وقرع بالفراخ
اسماء محمد
هناكل إيه النهارده؟ سؤال يُحيّر عددا كبيرا من الرجال عند توجيهه لهم، لكنه مهم جدا بالنسبة للمرأة لأنها لا تحب أن تقضي وقتا طويلا في إعداد الطعام، وفي النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير في إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة على الإطلاق.

ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعدكم في إعداد سفرة شهية رائعة.

  • الطبق الرئيسى 
فراخ بالفريك لـ نجلاء الشرشابى
مقادير فراخ بالفريك
1 دجاجة سليمة
نصف كيلو فريك
1 بصلة مبشورة
1 بصلة
2 ملعقة سمنة حبهان
ملح وفلفل 

  • طريقة عمل فراخ بالفريك
* شوحى البصلة فى السمن ثم ضعى الفريك المنقوع ثم تبلى الدجاجة بالملح و الفلفل و إحشيها بالفريك.
* إسلقى الدجاجة فى ماء مغلى به حبهان و بصلة و ملح و فلفل و إتركيها حتى الوصول الى النضج.
* ضعى باقى الفريك فى صينية عليها الدجاجة المسلوقة و عليها ملعقة سمن و كوب من الشوربة و ضعيها فى الفرن حتى إحمرار الدجاجة و نضج الفريك وتقدم ساخنة.

  • الطبق الجانبى
قرع بالفراخ لـ نجلاء الشرشابى
مقادير
قرع بالدجاج
قرع دجاج فيليه
عصير طماطم
بصل حمص
مسلوق
سمنه بهارات
ملح
فلفل أسود
فلفل حار

  • طريقة عمل قرع بالدجاج
* شوحى البصل فى السمنة على النار ثم ضيفى الملح ثم قطع الدجاج وقلبى
* ضيفى البهارات وعصير الطماطم ثم قطعى القرع وضيفيه ثم ضيفى الحمص المسلوق و الفلفل الحار وقلبى
* إتركى الخليط على النار حتى تمام النضج ثم إغرفيه وقدميه .

  • الطبق الجانبى الثانى
شوربة طماطم بالكريمة للشيف شربيني
مقادير شوربة طماطم بالكريمة
طماطم
مرقة
زبدة
دقيق
كريمة لباني
فلفل أسود
ملح
كرات كفتة
خل سكر
بصل
كرفس
كرات
زبدة

  • طريقة عمل شوربة طماطم بالكريمة
* يشوح البصل والكرات والكرفس في الزيت والزبدة
* كرات الكفتة تشوح فى الزيت او زبدة ختي تنضج
* ثم تسلق الطماطم المقشرة مع المرقة
* ثم نضع قليل من الدقيق و تضرب فى الخلاط
* ثم نضع الكريمة اللبانى مع التوابل و الخل و رشة السكر لتعادل الطعم وتترك علي النار ختي تغلي و تقدم مع كرات الكفتة

  • الحلو:
بقلاوة مقلية لـ نجلاء الشرشابى
مقادير بقلاوة مقلية
جلاش
زيت للقلي
سكر بودرة
جوز هند
شربات

  • طريقة عمل بقلاوة مقلية
* تلف كل ورقة جلاش وتقطع بالسكينة ويلصق طرف الجلاش بخليط الدقيق والماء
* تقلى في الزيت
* ترش بالسكر البودرة أو يضاف لها الشربات
* تزين بجوز الهند وتقدم
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