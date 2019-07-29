أمير مرتضى: جروس رفض تمديد عقده مع الزمالك.. واحنا اللي ضيعنا الدوري بإيدينا

تحدث أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، عن رحيل كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق.
وقال أمير مرتضى منصور خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "جروس عقده انتهى ولم تتم إقالته، قلنا أن هناك 3 احتمالات.
وتابع أمير مرتضى منصور: "إما أن تجدد عاما أو تستمر لنهاية الدوري أو ترحل مع نهاية عقدك 30 مايو، ورفض تجديد عقده في النهاية"، متممًا نحن من ضيعنا الدوري بأيدينا.
وقال أمير مرتضى منصور خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "جروس عقده انتهى ولم تتم إقالته، قلنا أن هناك 3 احتمالات.
وتابع أمير مرتضى منصور: "إما أن تجدد عاما أو تستمر لنهاية الدوري أو ترحل مع نهاية عقدك 30 مايو، ورفض تجديد عقده في النهاية"، متممًا نحن من ضيعنا الدوري بأيدينا.