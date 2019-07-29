أمير مرتضى: جروس رفض تمديد عقده مع الزمالك.. واحنا اللي ضيعنا الدوري بإيدينا

تحدث أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، عن رحيل كريستيان جروس المدير الفني ‏السابق للفريق.‏



وقال أمير مرتضى منصور خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "جروس عقده ‏انتهى ولم تتم إقالته، قلنا أن هناك 3 احتمالات.



وتابع أمير مرتضى منصور: "إما أن تجدد عاما أو تستمر لنهاية الدوري أو ترحل مع نهاية عقدك 30 ‏مايو، ورفض تجديد عقده في النهاية"، متممًا نحن من ضيعنا الدوري بأيدينا.