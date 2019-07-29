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رياضة

أمير مرتضى: جروس رفض تمديد عقده مع الزمالك.. واحنا اللي ضيعنا الدوري بإيدينا

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:33 ص
جروس
جروس
عمرو ابوبكر
تحدث أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، عن رحيل كريستيان جروس المدير الفني ‏السابق للفريق.‏

وقال أمير مرتضى منصور خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "جروس عقده ‏انتهى ولم تتم إقالته، قلنا أن هناك 3 احتمالات.

وتابع أمير مرتضى منصور: "إما أن تجدد عاما أو تستمر لنهاية الدوري أو ترحل مع نهاية عقدك 30 ‏مايو، ورفض تجديد عقده في النهاية"، متممًا نحن من ضيعنا الدوري بأيدينا.

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