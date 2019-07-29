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فن

شاهد .. هنادي مهنا وهي طفلة

الإثنين 29/يوليه/2019 - 02:00 ص
صدى البلد
سمر سعد
نشرت الفنانة هنادى مهنا صورة لها وهى طفلة عبر صفحتها على انستجرام، وعلقت عليها "وأنا صغيرة".

وشاركت هنادي مهنا خلال السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "زلزال" الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان، وتجسد من خلاله شخصية تدعى "أمل" تعيش قصة حب مع بطل العمل.

مسلسل "زلزال" من بطولة الفنان محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري وحسام داغر وهنادي مهنا، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.

كما شاركت فى مسلسل "حكايتى" أمام ياسمين صبرى ومسلسل "بركة" أمام عمرو سعد .
شاهد .. هنادي مهنا وهي طفلة

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