لتأهيل مزارعي الفراولة.. تدشين مشروع من المزرعة إلى التصدير في البحيرة

دشنت مديرية الزراعة بالبحيرة مشروع "من المزرعة إلى التصدير" والخاص بعقد برنامج تدريبي لتأهيل صغار مزارعي الفراولة للدخول في منظومة التكويد والتصدير في محافظة البحيرة.



جاء ذلك بحضور المهندس اسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة ولجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومؤسسة اقتصاد المعرفة ولفيف من قيادات وزارة الزراعة ومحافظة البحيرة وعدد كبير من مزارعي الفراولة في مركز بدر.



وأعلنت الدكتورة درة فيعانى رئيس مؤسسة اقتصاد المعرفة عن تدشين مشروع "من المزرعة إلى التصدير" بـمقر جمعية أم صابر الزراعية، بقرية أم صابر، مركز بدر، محافظة البحيرة لاعتبارها سلة الغذاء، مشيرة إلى أن المشروع يأتي في إطار التعاون المثمر بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومؤسسة اقتصاد المعرفة، ويتم تنفيذ أول برنامج تدريبي لمزارعي محصولي الفراولة والجوافة في محافظتي القليوبية والبحيرة لتمكينهم من الدخول في منظومة التكويد للتصدير.



وأكدت درة فيعانى، التعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة فى تنفيذ أول دليل للمبيدات على المحمول لتوعية المزارع الصغير بكيفية مكافحة الآفات والاستخدام الأمثل للمبيدات والإرشاد الزراعي، وذلك بهدف تعريف صغار مزارعي البحيرة بكافة الأطراف الأساسية في مساندة ودعم صغار المزارعين للدخول في نظام التكويد والتصدير من خلال المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.



وأشارت درة فيعانى إلى تفتيش المجلس التصديرى على المزارع والبنك الزراعي المصري الذي يمكنه تقديم برامج لتمويل تجهيزات المزرعة بناء على طلبات المزارعين فضلا عن الجهات القائمة على برنامج التدريب من الخبراء المتميزين للجنة مبيدات الآفات الزراعية وشبكات اقتصاد المعرفة.



من جانبه، أوضح الدكتور حامد عبد الدايم، أن البروتوكول الموقع بين لجنة المبيدات ومؤسسة اقتصاد المعرفة، سيتم من خلاله تفعيل مشروع "من المزرعة إلي التصدير" ودليل المبيدات علي المحمول، وتمويل الدورة الزراعية للفراولة للتصدير وتجهيزات المزارع وشهادة الجلوبال جاب للتكويد.



وأكد المهندس محمد إسماعيل الزواوي وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أهمية البرنامج ودور الوزارة من اجل صغار المزارعين والعمل للقضاء على الفجوة ما بين السعر من المزارع والسعر للمستهلك مشيرا الى أن المزارع هو المتضرر من هذه الفجوة نظرا لوجود وسطاء وغيرهم.



وأعلن المهندس محمد فايد منسق البرنامج بمحافظة البحيرة عن تنظيم دورة تدريبية لمزارعي الفراولة على الاستخدام الأمثل للمبيدات وكيفية تطبيق برامج المكافحة المتكاملة لمكافحة الآفات الزراعية علي محصول الفراولة وأيضا طرق التكويد بحضور ٦٠ مزارعا من مزارعي الفراولة.