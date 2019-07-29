شركة مصر للطيران الناقل الرسمي لأسبوع القاهرة الثاني للمياه CWW

وقعت وزارة الموارد المائية والري وشركة مصر للطيران برتوكول يتضمن اعتبار الشركة هى الناقل الرسمى لمؤتمر ( أسبوع القاهرة الثانى للمياه Cairo Water Week ) المزمع عقدة تحت رعاية الرئيس السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة 20- 24 أكتوبر 2019 بقاعة المنارة للمؤتمرات .



هذا وتجدر الإشارة الى أن أسبوع القاهرة للمياه 2019 يعتبر الحدث المائي الأكبر في مصر والشرق الأوسط والذى سينُظم خلال الفترة من20-24 أكتوبر 2019 بالقاهرة تحت عنوان "الاستجابة لندرة المياه" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس جمهورية مصر العربية وتنظمه وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين، والذي سيكون بمثابة فرصة للأكاديميين والعلماء وصانعي السياسات وخبراء الموارد المائية من جميع أنحاء العالم لعرض ومناقشة القضايا والخطط والإجراءات الرئيسية المتعلقة بالاستجابة لتحديات ندرة المياه كما أنه يهدف إلى عرض ما تم إنجازه خلال العام الماضي لترجمة الرؤية التي تم وضعها في أسبوع القاهرة الأول للمياه 2018 إلى إجراءات نحو أفضل الممارسات وخطط التنفيذ المناسبة بالإضافة إلى التـأكيد على نقل المعرفة والحصول عليها من خلال دعم نماذج الأعمال العامة والخاصة الناجحة وتحديد الفرص والعوائق واحتياجات بناء القدرات، والذى يأتي تتويجًا للنجاح الذي حققه أسبوع القاهرة الأول للمياه والذي عقد في أكتوبر 2018.



ويهدف أسبوع القاهرة للمياه إلى التوعية بقضايا المياه من اجل التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات المائية بأساليب غير تقليدية وتكنولوجيا حديثة، ودعم و تنفيذ الإدارة المتكاملة للمياه، وذلك من خلال عدد من المحاور الرئيسية للأسبوع تتمثل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل ندرة المياه، والتعاون في قطاع المياه، والبحث والابتكار في مواجهة ندرة المياه، الحد من آثار التغيرات المناخية واستراتيجيات التكيف و كذا، استخدام الموارد المائية غير التقليدية في ظل ظروف ندرة المياه.

