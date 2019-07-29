استقبال أسطورى لبعثة منتخب شباب اليد بعد برونزية كأس العالم

يستعد اتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر لتحضير استقبال أسطورى لبعثة منتخب الشباب بمطار القاهرة الدولي بعد التتويج بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم لكرة اليد عقب التغلب على البرتغال فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس بنتيجة 37/27 .



ومن المقرر أن يكون على رأس مستقبلي بعثة منتخب شباب مصر لكرة اليد، وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية فضلا عن رئيس وأعضاء اتحاد اليد بالكامل ، وتصل البعثة فى تمام الساعة الثانية من صباح الغد " الثلاثاء ".



وفى هذا السياق أشاد المهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد بما قدمه المنتخب الوطنى للشباب بقيادة مدربه طارق محروس، مؤكدا أنهم كانوا على قدر المسئولية وفاقوا كل التوقعات التي كانت قبل البطولة.



وأضاف رئيس الاتحاد: "أقول للاعبين أنتم الأمل وننتظركم لتحقيق إنجاز لمصر في مونديال الرجال في القاهرة ٢٠٢١"، مشيرا إلى أن هذا الجيل نجح في إعادة كرة اليد إلى قلوب الجماهير المصرية.



وتضم بعثة المنتخب الوطني للشباب، مصطفى شوقى عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة، وطارق محروس المدير الفنى، هانى الفخرانى المدرب المساعد، وعمرو عصام أخصائى العلاج الطبيعى، ومحمد سليمان المدير الإدارى ومحلل الأداء الفني.



وتضم قائمة اللاعبين: عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.