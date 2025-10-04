قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

بإطلالة صباحية .. كارولين عزمي تخطف الأنظار

كارولين عزمي
كارولين عزمي
باسنتي ناجي

نشرت الفنانة كارولين عزمي، صورا جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت كارولين في الصور بإطلالة متميزة نالت إعجاب متابعيها وتفاعلوا معها بوضع القلوب الحمراء.

وكانت قد حلت كارولين عزمي، ضيفة على برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس والمذاع على قناة DMC، والتي كشفت من خلاله عن العديد من كواليس حياتها الشخصية والمهنية.

وقالت كارولين: عرفت يعني إيه نجاح لما عملت مسلسل حق عرب وتفاجأت برد فعل الناس في الشارع والسوشيال ميديا وعرفت معنى كلمه نجاح شارع.

وأضافت: أول أجر ليا كان 45 ألف جنيه في مسلسل الأب الروحي وكنت مكسوفة وأنا بقولهم واشتغلت قبله في عيادة تجميل وحضانة عشان أجيب فلوس لـ ورش التمثيل.

جدير بالذكر أن كارولين عزمي شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل فهد البطل، بطولة أحمد العوضي تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وشارك في العمل كل من ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، حمزة العيلي، لوسي، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، أحمد عبد الله محمود، عصام السقا، رباب ممتاز، أحمد ماجد.

ودارت الأحداث حول فهد الذي يعمل حِرَفيًا بمصنع للرخام في منطقة شق الثعبان، وذلك بعد هروبه من عائلته في الصعيد بسبب تعرضه للظلم، ثم يقع في حب زميلته كناريا، لكن المنافسة بينه وبين والدها في سوق الرخام تضع عوائق كبيرة أمام علاقتهما.

كارولين عزمي نجوم الفن الفنانين

