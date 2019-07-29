أول تعليق وصورة من جدو عقب إجرائه جراحة في الوجه

وجه محمد ناجي جدو نجم فريق الجونة رسالة شكر لـ محبيه عقب إجرائه لجراحه بالأمس لإزالة شرائح من منطقة عظام الوجه عقب انتهاء منافسات الموسم 2018/2019.
وكتب جدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " :" الحمد لله، أمس تمت بنجاح عمليه إزاله شرائح و مسامير من منطقة عظام الوجه 🙏شكرا لكل الناس على الرسائل و المكالمات للاطمئنان عليا ".
وتعرض جدو لإصابة أمام الاتحاد السكندري في الدور الأول، وأكمل الموسم مرتديا قناعا واقيا لمنطقة الوجه في بعض الفترات.
وجدد نادي الجونة تعاقده مع جدو ليستمر ضمن صفوف الفريق في الموسم الجديد.
وكتب جدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " :" الحمد لله، أمس تمت بنجاح عمليه إزاله شرائح و مسامير من منطقة عظام الوجه 🙏شكرا لكل الناس على الرسائل و المكالمات للاطمئنان عليا ".
وتعرض جدو لإصابة أمام الاتحاد السكندري في الدور الأول، وأكمل الموسم مرتديا قناعا واقيا لمنطقة الوجه في بعض الفترات.
وجدد نادي الجونة تعاقده مع جدو ليستمر ضمن صفوف الفريق في الموسم الجديد.
الحمد لله، أمس تمت بنجاح عمليه إزاله شرائح و مسامير من منطقة عظام الوجه 🙏شكرا لكل الناس على الرسائل و المكالمات للاطمئنان عليا ❤️ pic.twitter.com/Gg4UTznN3y— Mohamed Geddo (@Geddo) July 29, 2019