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رياضة

رسميا.. طهطا يضم إسلام حامد لاعب نجوم المستقبل والداخلية

الإثنين 29/يوليه/2019 - 04:10 م
صدى البلد
رباب الهواري
نجح مسئولو مجلس إدارة نادي طهطا، برئاسة الدكتور عادل حلمي، في إتمام التعاقد مع اللاعب إسلام حامد، لاعب نجوم المستقبل والداخلية، في صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثاني.

وصرح أحد مسئولي مجلس إدارة نادي طهطا، في تصريحات "لصدى البلد" أن اللاعب إسلام حامد، قد وقع لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده وأنه من اللاعبين المميزين، وجاء التعاقد معه بناء على ترشيح المدير الفني بركات ابراهيم، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وأضاف أن مسئولي مجلس الإدارة برئاسة الدكتور عادل حلمى والجهاز الفني بقيادة بركات ابراهيم يكثفون جهودهم لتدعيم صفوف الفريق بعناصر متميزة استعدادًا للموسم الجديد.

يذكر أن مسئولي نادي طهطا برئاسة الدكتور عادل حلمي نجح في التعاقد مع بركات إبراهيم المدير الفني السابق لسوهاج ونادي أسوان لتوليه منصب المدير الفني خلفا لـ أشرف السيد الذي رحل عن الفريق نهاية الموسم الماضي.

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