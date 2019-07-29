إما الاعتزال أو قبلة الحياة.. سيناريوهات مفاجأة مرتضى منصور لـ شيكابالا

أثار المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الجدل حول مستقبل شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.





وأكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أن هناك مفاجأة من العيار الثقيل تنتظر شيكابالا، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفى المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل بخصوص إعلان صفقات الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





تصريحات مرتضى منصور رئيس الزمالك أثارت حالة كبيرة من الجدل بين عشاق كرة القدم بشكل عام وعشاق شيكابالا بشكل خاص بخصوص مستقبله مع القلعة البيضاء.





يشار إلى أن هناك عدة سيناريوهات لن تخرج عنها مفاجأة مرتضى منصور بخصوص شيكابالا، والتى يأتى على رأسها الإعلان بشكل رسمى بقاء شيكابالا مع الفريق خلال الموسم الكروى المقبل ورفض بيعه أو إعارته إلى أى نادٍ آخر وهو ما يعد "قُبلة الحياة" بالنسبة إلى اللاعب لاستعادة مستواه مجددًا بعد غيابه عن المشاركة لوقت طويل مع فريقه السابق أبولون اليونانى.





أما السيناريو الثانى فهو إعلان انتقال محمود شيكابالا إلى أحد الأندية المصرية أو العربية على سبيل الإعارة، حيث توجد قناعة لدى رئيس نادى الزمالك بعدم التفريط فى اللاعب على سبيل البيع النهائي.





أما السيناريو الثالث فهو ما سيكون مفاجأة من العيار الثقيل فى حال حدوثه على أرض الواقع وهو إعلان اعتزال شيكابالا وانضمامه إلى الجهاز الفنى لفريق الزمالك خلال العام المقبل.





ويمتلك شيكابالا فى الوقت الحالى مجموعة من العروض الجادة من عدة أندية للانتقال إلى أحدها وعلى رأسها مصر المقاصة الذى أكد مديره الفنى أحمد حسام ميدو رغبته فى ضم الفهد الأسمر.





وكان شيكابالا عاد إلى الزمالك من جديد مع نهاية الموسم الكروى المنقضى بعد انتهاء إعارته إلى نادى أبولون اليونانى.