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تعليم

سياسة واقتصاد القاهرة تحدد موعد امتحان القبول للشعبة الإنجليزية

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 05:00 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
أعلنت كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة موعد عقد امتحان القبول بشعبة اللغة الإنجليزية للطلاب الجدد الملتحقين بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

واوضحت الكلية انه سيتم عقد امتحان القبول بشعبة اللغة الإنجليزية بالكلية يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس 2019 في تمام الساعة 12 ظهرًا.

واشارت الي ان للتقديم للاختبار يتم سداد مصروفات الامتحان (350 جنيه مصري) لدي مركز اللغات والترجمة بكلية الآداب بالجامعة لافته الي ان الدخول للامتحان ببطاقة الترشيح وإيصال الدفع فقط.

وكانت وزارة التعليم العالي عقدت اليوم، الأحد، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 للقبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام ٢٠١٩.

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