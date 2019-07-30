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فن

اختلاف وحيد.. ياسمين عبد العزيز ترتدي فستان رانيا يوسف.. شاهد

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:28 ص
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز مع منى الشاذلى
أحمد إبراهيم
جاء ظهور الفنانة ياسمين عبد العزيز فى برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى بفستان أنيق لفتت الأنظار اليه فور الإعلان عن الحلقة.

وكشفت الصور أن هذا الفستان يشبه الى حد بعيد فستان ارتدته الفنانة رانيا يوسف فى إحدى المناسبات. 

الاختلاف الوحيد بين الفستانين، هو إضافة ياسمين توب من الدانتيل الأسود وظهر كلاهما فى ثوب أنيق لفت الأنظار إليهما. 

يذكر أن ياسمين عبد العزيز عرض لها فى رمضان الماضى مسلسل "لاخر نفس" والذى قامت ببطولته مع فتحى عبد الوهاب واحمد العوضى. 

بينما انتهت رانيا يوسف مؤخرا من تصوير دورها فى مسلسل "مملكة إبليس" والذى شاركها البطولة فيه غادة عادل وتأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى. 



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