بالطبل البلدي والمزمار.. أسر شباب اليد يستقبلونهم بالورود.. صور

عادت بعثة المنتخب المصري لكرة اليد للشباب، إلى أرض الوطن عبر مطار القاهرة الدولي، فجر اليوم، بعد التألق الملفت والأداء المشرف للاعبيه خلال منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد للشباب في إسبانيا، والتي حصل المنتخب المصري على برونزيتها بعد فوزه على نظيره البرتغالي.



وكان في استقبال البعثة وزير الشباب والرياضة ، ورئيس اللجنة الاولمبية ، كما حرص أسر لاعبي المنتخب على استقبالهم بالورود والطبل البلدي والمزمار ، في احتفال راقص.



يأتي هذا في إطار اهتمام الدولة بالرياضة حيث تشهد الرياضة المصرية حاليا طفرة غير مسبوقة على مستوى نتائج البعثات الرسمية فى المنافسات العالمية.



وحققت البعثات والمنتخبات المصرية فى كرة اليد والتايكوندو والدراجات والكاراتيه والخماسى الحديث وألعاب القوى وبعثة منتخب رفع الأثقال البارالمبى والسباحة والمصارعة والسباحة التوقيعية والجودو والسلة والقوة البدنية وكرة الصالات والريشة الطائرة، إنجازات عالمية مشرفة خلال 3 أشهر في العديد من البطولات العالمية.