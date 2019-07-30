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وزير الخارجية الروسي: "آفاق مشرقة" للتعاون الدفاعي مع تايلاند

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:30 ص
وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
أ ش أ
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم /الثلاثاء/ إن هناك آفاقا مشرقة للتعاون في مجال الدفاع بين موسكو وبانكوك.

وأضاف لافروف - عقب محادثاته مع نظيره التايلاندي دون برامودويناي، حسبما أذاعت وكالة أنباء (تاس) الروسية - "أكدنا أن ثمة احتمالات جيدة لتعزيز العلاقات الدفاعية... ورحبنا أيضا بالتعاون الأمني النشط بين مجلسي الأمن في البلدين ووكالات إنفاذ القانون، التي تتعلق بشكل خاص بمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة"، موضحا أنه جرى الاتفاق على مراجعة مسودات الاتفاقيات الثنائية؛ للتأكد من توقيعها في أقرب وقت ممكن.

وتطرق لافروف إلى التعاون بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، مشيرا إلى سعي بعض الدول إلى تقويض بنية التعاون والأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأوضح "سيعقد اجتماع وزاري يضم روسيا وعشر دول أعضاء في الآسيان غدا /الأربعاء/ الذي من المتوقع أن يُتخذ خلاله قرارات جديدة تهدف إلى تعزيز شراكتنا الاستراتيجية... نحن ممتنون لتايلاند على مساهمتها في تنفيذ هذه الاتفاقيات".

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