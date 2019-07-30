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مؤيدوه انقلبوا عليه.. أردوغان يتوعد بعقوبات صارمة.. فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:03 ص
أردوغان
أردوغان
ندى فتح الله
قال محمد ربيع الديهي، المتخصص في الشأن التركي، إن التغيرات في المشهد التركي كبيرة وكثيرة جدًا، وذلك بسبب أفعال الرئيس رجب الطيب أردوغان وانتهاكه لكثير من حقوق الإنسان.

وأضاف محمد ربيع الديهي، في مداخلة هاتفية له عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الثلاثاء، أن "أردوغان" منذ أيام توعد للمعارضين داخل الحزب ومنشقين بالمعاقبة، كما أنه انتهك الكثير من حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.

وأوضح محمد ربيع الديهي أن هناك 95% من الإعلام التركي يسيطر عليه "أردوغان".

وأكد محمد ربيع الديهي أن أردوغان الآن يوجه معارضة شديدة من داخل الحزب من قيادات ساعدته في السابق في الوصول إلى منصبه، وذلك نظرًا لإقحام نفسه في الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، وخلق الكثير من المشكلات لتركيا في الإقليم المجاور لها والإقليم الدولي.

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