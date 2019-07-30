خلال يونيو .. 40 سلعة تستحوذ على 66% من قيمة الصادرات غير البترولية

كشفت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن استحواذ 40 سلعة صناعية وغذائية على 66% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية خلال شهر يونيو الماضي بقيمة 1.256 مليار دولار.



وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم "الثلاثاء"، أن صادرات مصر غير البترولية ارتفعت خلال الشهر الماضي لتبلغ 1.905 مليار دولار في مقابل 1.81 مليار دولار خلال يونيو 2018 بنمو قدره 5%.



وأشارت الهيئة إلى أن قيمة صادرات مصر من 20 سلعة صناعية بلغت نحو 916 مليون دولار خلال يونيو 2019، حيث تصدر القائمة زيوت النفط (عدا الخام)، والذهب، والأسمدة الآزوتية ثم شاشات المونيتور، والأسلاك والكابلات، والبدل والجواكت، ثم بوليميرات الإيثيلين.



ولفتت إلى أن قيمة صادرات مصر من 20 سلعة غذائية سجلت نحو 340 مليون دولار خلال الشهر الماضي، حيث تصدر القائمة العنب الطازج أو المجفف، يليه الحمضيات الطازجة أو المجففة، والبصل الطازج أو المبرد، وبقايا صناعات النشا والشيكولاته ثم الجبن وبقول قرنية يابسة، فواكه وأثمار قشرية، وخضر مجمدة، بطاطس طازجه أو مبرده.



وضمت القائمة الـ20 سلعة صادرات منها: دقيق القمح، وسكر القصب، ونباتات وأجزائها ثم عصير الفواكه والخضر وزيوت بذور عباد الشمس.