موجز الأخبار| تنسيق المرحلة الثانية 2019.. تفاصيل انتقال محمود متولي إلى الأهلي.. موعد عيد الأضحى

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. تعرف على كيفية ترتيب الرغبات وفقا للتوزيع الجغرافي
تفتح وزارة التعليم العالي باب تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية لــ تنسيق الجامعات 2019 لجميع طلاب الثانوية العامة، اعتبارًا من غد، الأربعاء الموافق 31 يوليو، وينتهي يوم الأحد الموافق 4 أغسطس.
رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2019
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء تنسيق المرحلة الثانية 2019، يوم الأربعاء المقبل 31 يوليو.
6 معلومات لا تفوتك عن محمود متولي صفقة الأهلي الجديدة
أعلن النادي الأهلي اليوم، الثلاثاء، عن إتمام صفقة انضمام محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي لمدة 5 أعوام.
موعد عيد الأضحى .. السعودية تدعو لتحري هلال ذي الحجة لتحديد أول أيام العيد
دعت المحكمة العليا في السعودية اليوم، الثلاثاء، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الخميس، التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1440 هجرية.
خالد الغندور: شيكابالا في قائمة الزمالك.. والإعلان الرسمي غدا
كشف الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، حقيقة تولي شيكابالا منصبًا جديدًا داخل الجهاز الفني لنادي الزمالك.
ارتفاع نسب الرطوبة.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس.. فيديو
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم، الثلاثاء، يشهد ارتفاعًا ملحوظًا فى درجات الحرارة ونسب الرطوبة، المؤدية إلى تكوّن الشبورة المائية.
الهجرة تستقبل مواطنا تعرض للاعتداء في طائرة رومانية: لن نترك حقه القانوني
استقبلت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المواطن المصري حسن سلامة، الذي تعرض للاعتداء على متن الطائرة الرومانية، في مقر الوزارة للاطمئنان عليه وعلى أسرته، بحضور اللواء مازن فهمي، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.
وزير الطيران: زيادة الحركة السياحية بالمطارات المصرية بنسبة 30%
أعلن وزير الطيران، الافتتاح التجريبي لأعمال تطوير مطار الغردقة الدولي، مؤكدًا أن انتهاء تطويرات هذا المطار يعكس جهودًا حقيقية للعاملين بقطاع الطيران.
في اليوم الرابع للموجة 13.. إزالة تعديات على 30 ألف فدان و1.4 مليون متر
واصلت قوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، الموجة الثالثة عشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة فى المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد حق الشعب لليوم الرابع على التوالى.
مجلس الوزراء يتحرك لإنقاذ حياة الطفل يوسف.. تفاصيل
أكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أنه تابع رسالة أسرة الطفل يوسف المصاب بإغماء منذ 6 أيام، على فيس بوك وتحركت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ومسئولو وزارة الصحة، مشيرًا إلى أنه "جرى التواصل من خلال مكتب رئاسة الهيئة للتأمين الصحي ونظرًا لخطورة الحالة ومضاعفاتها سيتم توجيه دكتور للحالة فورًا وعمل اللازم بالتنسيق مع مدير المستشفى".
لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. تعرف على كيفية ترتيب الرغبات وفقا للتوزيع الجغرافي
تفتح وزارة التعليم العالي باب تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية لــ تنسيق الجامعات 2019 لجميع طلاب الثانوية العامة، اعتبارًا من غد، الأربعاء الموافق 31 يوليو، وينتهي يوم الأحد الموافق 4 أغسطس.
رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2019
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء تنسيق المرحلة الثانية 2019، يوم الأربعاء المقبل 31 يوليو.
6 معلومات لا تفوتك عن محمود متولي صفقة الأهلي الجديدة
أعلن النادي الأهلي اليوم، الثلاثاء، عن إتمام صفقة انضمام محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي لمدة 5 أعوام.
موعد عيد الأضحى .. السعودية تدعو لتحري هلال ذي الحجة لتحديد أول أيام العيد
دعت المحكمة العليا في السعودية اليوم، الثلاثاء، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الخميس، التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1440 هجرية.
خالد الغندور: شيكابالا في قائمة الزمالك.. والإعلان الرسمي غدا
كشف الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، حقيقة تولي شيكابالا منصبًا جديدًا داخل الجهاز الفني لنادي الزمالك.
ارتفاع نسب الرطوبة.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس.. فيديو
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم، الثلاثاء، يشهد ارتفاعًا ملحوظًا فى درجات الحرارة ونسب الرطوبة، المؤدية إلى تكوّن الشبورة المائية.
الهجرة تستقبل مواطنا تعرض للاعتداء في طائرة رومانية: لن نترك حقه القانوني
استقبلت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المواطن المصري حسن سلامة، الذي تعرض للاعتداء على متن الطائرة الرومانية، في مقر الوزارة للاطمئنان عليه وعلى أسرته، بحضور اللواء مازن فهمي، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.
وزير الطيران: زيادة الحركة السياحية بالمطارات المصرية بنسبة 30%
أعلن وزير الطيران، الافتتاح التجريبي لأعمال تطوير مطار الغردقة الدولي، مؤكدًا أن انتهاء تطويرات هذا المطار يعكس جهودًا حقيقية للعاملين بقطاع الطيران.
في اليوم الرابع للموجة 13.. إزالة تعديات على 30 ألف فدان و1.4 مليون متر
واصلت قوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، الموجة الثالثة عشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة فى المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد حق الشعب لليوم الرابع على التوالى.
مجلس الوزراء يتحرك لإنقاذ حياة الطفل يوسف.. تفاصيل
أكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أنه تابع رسالة أسرة الطفل يوسف المصاب بإغماء منذ 6 أيام، على فيس بوك وتحركت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ومسئولو وزارة الصحة، مشيرًا إلى أنه "جرى التواصل من خلال مكتب رئاسة الهيئة للتأمين الصحي ونظرًا لخطورة الحالة ومضاعفاتها سيتم توجيه دكتور للحالة فورًا وعمل اللازم بالتنسيق مع مدير المستشفى".