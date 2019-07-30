ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

موعد عيد الأضحى .. السعودية تدعو لتحري هلال ذي الحجة لتحديد أول أيام العيد

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:17 م
موعد عيد الأضحى
موعد عيد الأضحى
وكالات
دعت المحكمة العليا في السعودية اليوم، الثلاثاء، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الخميس، التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1440 هجرية.

وقالت المحكمة في بيان، إنها "ترغب من عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الخميس".

وتابع البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس): "ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

وأضاف: "تأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض".

وفي وقت سابق، أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية في القاهرة، أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد أشارت إلى أن غرة شهر ذي الحجة ستوافق فلكيا يوم الجمعة 2 أغسطس.

ووفقا لحسابات المعهد، فإن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأحد الموافق 11 أغسطس المقبل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المحكمة العليا تفصل.. لجان رصد سعودية تعلن تعذر رؤية هلال شوال

المرصد الفلكي في سدير يعلن الموقف من رؤية هلال شوال

معهد الفلك يكشف موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

المعهد القومي للفلك يعلن موعد وقفة عرفات

أجازة عيد الأضحى.. لماذا ستكون الأطول خلال عام 2019

9 أيام للمصريين و 13 للسعوديين.. إجازة عيد الأضحى 2019

ترشيحاتنا

بدون مسكنات.. تخلصي من ألم الظهر بـ حيل سريعة

لو هو سوبر ستار أنا الملكة.. راغب علامة وأحلام وجها لوجه بعد القطيعة.. القصة كاملة

خالد الغندور: شيكابالا في قائمة الزمالك.. والإعلان الرسمي غدا

تجعلك عرضة للهاكرز.. 3 تهديدات تنتهك خصوصيتك على السوشيال ميديا

الإفتاء ترد على فتوى إنكار قراءة القرآن على القبور ..فيديو

الطب الشرعي: المتهم بقتل زوجته في بنها أصابها بـ37 طعنة.. والمخدرات كلمة السر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول نادية مصطفى وزوجها أركان فؤاد لمقر انتخابات المهن الموسيقية

بفستان فوق الركبة.. هيدي كرم تحتفل بعيد ميلاد ابنها

وصول مصطفى كامل وحلمي عبد الباقي وطارق الشيخ مقر انتخابات الموسيقيين