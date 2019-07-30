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تعليم

لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. تعرف على كيفية ترتيب الرغبات وفقا للتوزيع الجغرافي

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:11 ص
صدى البلد
نهلة الشربيني
تفتح وزارة التعليم العالي باب تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية لــ تنسيق الجامعات 2019 لجميع طلاب الثانوية العامة، اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 31 يوليو، وينتهي يوم الأحد الموافق 4 أغسطس.

وقالت الوزارة: "تبدأ أعمال هذه المرحلة من يوم الأربعاء الموافق 31/7/2019 حتى يوم الأحد الموافق 4/8/2019 لمدة خمسة أيام".

وأوضحت الوزارة أن الشعب العلمية حدها الأدنى من 320 درجة فأكثر، أي بنسبة 78.05% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعب العلمية بـ175673 طالبا، أما الشعبة الأدبية فحدها الأدنى من 279 درجة فأكثر أي بنسبة 68,05% لأقل من 328 درجة بـ 54305 طلبة.

وينشر موقع "صدى البلد" الإخباري، 10 قواعد وأساليب لترتيب الطالب رغبات تنسيق 2019 للتقديم لكليته والاستفادة من الفرص المتاحة له بمجموع درجاته.

*يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

*يختار الطالب الكلية أو المعهد الذي يرغب فى الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي والتي يتم استحداثها للتقليل من ظاهرة تقليل الاغتراب للطلاب.

*يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

*وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة المدرسية التابع لها مدرسته.

*يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق الجغرافي له.

*يمكن للطالب الانتقال من تخصص إلى آخر بشرط استيفاء الشروط المذكورة.

*يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب والتي تعد كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

*بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها ويعطيك البرنامج إيصالا برقم محدد ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

*يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك "save as" عبر حسابك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

*يمكنك تعديل رغباتك أكثر من مرة عبر بوابة الحكومة المصرية.

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