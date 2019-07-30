ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات وسفينة بضائع عامة.



ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 17 سفينة، بالإضافة إلى 7 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



كما غادر 598 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 29822 من البضائع العامة، وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 26686 طنا.



وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 6500 طن فوسفات و2417 طن يوريا و1500 طن أرز معبأ و4000 طن رمل زجاجى.



كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 32 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 689 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 518 حاوية مكافئة.



بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 2677 طن حديد و1000 طن خردة و3200 طن ذرة و2304 أطنان خشب.