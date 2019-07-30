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فن

بوسة لا .. نانسي عجرم ترفض تقبيل أحد معجبيها ..فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 02:10 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
شروق ابراهيم
رفضت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، تقبيل أحد معجبيها عندما طلب منها ذلك، في فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 

وردت نانسي عجرم على طلب أحد معجبيها، بقولها "بوسة لا .. ما بحب التقبيل". 

رفض نانسي عجرم تقبله المعجب الشاب بشكل رحب، وطالبها بالتقاط صورة تذكارية، ووافقت على الفور، فيما ردد أحد الحاضرين "الست متجوزة ما بيصير".

وكانت نانسي عجرم شاركت في إحياء حفل غنائي في مهرجان جرش للثقافة والفنون. 

وعلى صعيد آخر، تستعد نانسي عجرم لتسجيل أغنيات ألبومها الجديد، بعد الأخير "حاسة بيك" إنتاج 2017. 

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