للهروب من مرات أبوها.. فتاة تنتحر شنقا في قها

تخلصت فتاة من حياتها بالانتحار شنقا في مدينة قها، بسبب مشكلات أسرية اندلعت جراء انفصال والدها عن والدتها وزواجه من أخرى تعيش معهما في المنزل.



تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتولت النيابة التحقيق، حيث أمرت بندب الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء مناظرة الطب الشرعي.



تلقى المقدم محمد السعيد رئيس مباحث قسم قها بلاغا من أسرة المجني عليها بالعثور على نجلتهم "ص ج" 15 عاما، جثة هامدة داخل غرفتها بمنزلها في قرية الحسانية، حيث قامت بشنق نفسها في سقف حجرتها بمنزلها.



تم إخطار اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية وانتقل اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، وتبين أن المتوفاة معلقة في جنش بحبل في سقف حجرتها.



وكشفت التحريات أن الفتاة المنتحرة تعيش مع والدها كهربائي بقرية الحسانية بقها وأن والدها ووالدتها مطلقين وتعيش مع والدها وزوجته الثانية ما دفعها للانتحار بسبب المشكلات الأسرية معها بصفة مستمرة.

