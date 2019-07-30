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تعليم

بدء الدراسة بهندسة البترول والغاز بالجامعة المصرية الصينية هذا العام

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 02:19 م
الجامعة المصرية الصينية
الجامعة المصرية الصينية
قسم التعليم
قرر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى بدء الدراسة وقبول الطلاب ببرنامج البترول والغاز بكلية الهندسة بالجامعة المصرية الصينية كبرنامج دراسى جديد بالكلية ينضم إلى أقسامها الأربعة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وهندسة التشييد والبناء وهندسة الطاقة والطاقة المتجددة وهندسة الميكاترونكس.

وقال الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، إن مجلس الجامعات الخاصة وافق على بدء الدراسة بقسم البترول والغاز محددا حد أقصى عدد ١٠٠ طالب بالفرقة الواحدة .

وأضاف أن برنامج البترول والغاز سيكون مع باقي البرامج في السنة الاعدادية بكلية الهندسة ثم ينضم الطالب الى هذا القسم بعد السنة الإعدادية وسيتم دراسة البترول والغاز في السنة الأولى والثانية ثم يتشعب الطلاب الى شعبة البترول او شعبة الغاز في السنة الثالثة والرابعة .

وأشار إلى أنه تم عقد عدد من الاتفاقيات بخصوص هذا البرنامج مع العديد من الجهات العلمية والبحثية سواء كان في داخل مصر او خارج مصر حيث تم عقد اتفاقية مع أكبر جامعتين لدراسة البترول بدولة أذربيجان بالإضافة الى مركز بحوث البترول المصري ومركز بحوث البترول في دولة أذربيجان.

كما تم وضع لائحة متطورة على النظام الاوروبي لهذا التخصص حتي تصبح تواكب أحدث اللوائح الدراسية فى مجال البترول على المستوى العالمي.

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