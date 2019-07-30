طريقة عمل جاتوه شاتوه بلا فرن

نقدم لك طريقة تحضير "الجاتوه شاتوه" للشيف غادة التلي.
المكونات :
- يجب الالتزام بمعايير مكونات الجاتوه شاتوه وهي في الغالب ثابتة حيث يوضع كوب واحد من كل مكون مما يجعلها سهلة وسريعة التحضير بدون نسيان أحد مكوناته، لذلك سميت بـ"وصفة الكوب الواحد"، ويمكن مضاعفة الكمية حسب الرغبة ومقاس الصينية المقدم بها أو عدد البولات المراد تحضيرها.
- يفضل أن تكون حبيبات السكر المضاف للشاتوه ناعمة، حتى يسهل خفقه وإذابته جيدا دون أن تتضح حبيباته خلال الخفق وخاصة لأن باقي المكونات الأخرى قليلة لا تخفي تواجده لهذا فقد يحتاج المزيد من الخفق.
ولكن أيضا لا يفضل أن يكون سكر بودرة لأنه قد يغير قوام الشاتوه.
قوامه
للتأكد من نجاح خطوات تحضير الشاتوه يجب أن يكون قوام خليطه قبل التسوية كريمي خفيف وليس بثقيل كباقي الكيك التقليدي حيث يسهل صبه سريعًا في الصينية أو البولات.
الصوص
يعتمد الجاتوه شاتوه على تزيينه بصوص مميز وسريع التحضير من مكوناته نفسها، حيث تخلط جميع مكونات الشاتوه جيدا بدون بيض أو دقيق أو بيكينج بودر، بعد التأكد من قوامها وتجانسها يفصل كوب واحد من الخليط ليكون صوص التقديم بعد التسوية، ثم تخفق الكمية المتبقية منه مع باقي المكونات البيض والدقيق وغيرها لاستكمال تحضيره.
التسوية
يمكن أن تتم تسوية الشاتوه بطريقة مختلفة بدون فرن، من خلال تحضير إناء به حوالي ربعه مياه مغلية ثم توضع به بولات الشاتوه ويغطى الإناء بورق فويل ثم بالغطاء الخاص له للتأكد من ضغط الحرارة لتمام التسوية، ثم يترك على نار متوسطة لمدة 40 دقيقة أو ساعة.
* حال الرغبة في تسوية الشاتوه في الفرن العادي يوضع على درجة حرارة 180 لمدة ثلث ساعة.