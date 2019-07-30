طريقة عمل جاتوه شاتوه بلا فرن

نقدم لك طريقة تحضير "الجاتوه شاتوه" للشيف غادة التلي.





المكونات :





- يجب الالتزام بمعايير مكونات الجاتوه شاتوه وهي في الغالب ثابتة حيث يوضع كوب واحد من كل مكون مما يجعلها سهلة وسريعة التحضير بدون نسيان أحد مكوناته، لذلك سميت بـ"وصفة الكوب الواحد"، ويمكن مضاعفة الكمية حسب الرغبة ومقاس الصينية المقدم بها أو عدد البولات المراد تحضيرها.

- يفضل أن تكون حبيبات السكر المضاف للشاتوه ناعمة، حتى يسهل خفقه وإذابته جيدا دون أن تتضح حبيباته خلال الخفق وخاصة لأن باقي المكونات الأخرى قليلة لا تخفي تواجده لهذا فقد يحتاج المزيد من الخفق.