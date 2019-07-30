سامح حسين: الوقوف على خشبة المسرح القومي مسؤولية كبيرة وحلم تحقق

يجسد الفنان سامح حسين دور" كانديد" في مسرحية "المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح، وهي شخصية تتميز بالطيبة والتفاؤل، حيث عاش "كانديد" طيلة حياته بداخل قصر مغلق وتحدث ظروف تجبره للخروج من القصر ويرى الحياة لأول مرة على أرض الواقع بمنظورها الصعب والقاسي، ولكنه ظل متمسكا بوجهة نظره بالتعامل مع الحياة بصفة التفاؤل.



وعن وقوفه على خشبة المسرح القومي، قال سامح حسين ان "الوقوف على خشبة المسرح القومى احساس رائع لا يوصف، ولكنه فى نفس الوقت مسئولية كبيرة تقع على عاتقه، نظرا لحجم العمالقة من النجوم والفنانين الذين وقفوا على هذه الخشبة وتاريخ الخشبة العريق".



وأضاف سامح حسين أن الاحساس بالمسئولية الكبيرة لا يمنعه من الشعور بالسعادة للظهور لجمهوره من خلال خشبة القومى، فالوقوف على خشبة القومى حلم يسعى له من أعوام وتحقق بهذا العرض، وعلى الرغم من اختلاف الظروف ما بين القطاع الخاص ومسرح الدولة على مستويات عدة، الا أن للمسرح القومي له وضع خاص لا يستطيع أحد رفضه.



جدير بالذكر أن الفنان سامح حسين لعب أدوارا عديدة فى الأعمال المسرحية تصل 150 عرضا مسرحيا، ويعتبر عرض "المتفائل" أول بطولة للفنان سامح حسين على خشبة المسرح القومى وثانى عمل مسرحى له على نفس الخشبة، حيث كان أول تعامل له مع فرقة المسرح القومي عرض "تحب تشوف مأساة".



عرض "المتفائل" من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام امام.

