ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد السهلاوي ينضم لـ الشباب السعودي قادما من النصر

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 06:33 م
صدى البلد
أحمد هاني
أعلن نادى الشباب السعودى التعاقد رسميا مع محمد السهلاوي لاعب نادي النصر السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكد نادي الشباب، الثلاثاء عن انضمام الدولي السابق محمد السهلاوي إلى معسكر الفريق في ألمانيا تمهيدًا للتوقيع معه والاستفادة من خدماته في الموسم المقبل.

صاحب الـ32 عاما رحل عن العالمي في يونيو الماضي، بعدما فضلت إدارة النادي السابقة برئاسة سعود آل سويلم، فسخ تعاقد اللاعب بعد عشرة أعوام بقميص النصر "العالمي".

ونجح السهلاوي في حصد أربع بطولات بواقع ثلاث بطولات دوري محلي ولقب وحيد كأس ولي العهد، مع العالمي طوال الفترة التي قضاها معه.

ترشيحاتنا

الطريشة تقتل الإنسان خلال دقائق.. الكلاب تحمي منها.. وارتفاع درجات الحرارة أهم أسباب ظهورها.. تعرف على التفاصيل

احترس قبل تشغيلها ..تعرف على مخاطر المروحة والتكييف

عبدالحفيظ يكشف حقيقة غضب لاسارتي.. ويؤكد: لن ينال أحد من فرحة الأهلاوية

الملك ما ينضربش على قفاه.. سر علقة موت لـ فريد شوقي حطمت دار سينما

أصل الحكاية.. كيف انتصر بيراميدز على الزمالك فى صفقة جون أنطوى

تزوجت 3 مرات وفقدت مجوهرات بـ 5 ملايين جنيه.. 4 محطات فى حياة شيرين سيف النصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طارق صبري يحترف رياضة الكاراتيه .. صور

مكياج صاخب و فستان قصير ...جنا عمرو دياب تتألق في أحدث ظهور لها

كباريه البسفور وكونياك أوتار.. إعلانات المزاج عند المصريين زمان | نوستالجيا