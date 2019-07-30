محمد السهلاوي ينضم لـ الشباب السعودي قادما من النصر

أعلن نادى الشباب السعودى التعاقد رسميا مع محمد السهلاوي لاعب نادي النصر السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري.



وأكد نادي الشباب، الثلاثاء عن انضمام الدولي السابق محمد السهلاوي إلى معسكر الفريق في ألمانيا تمهيدًا للتوقيع معه والاستفادة من خدماته في الموسم المقبل.



صاحب الـ32 عاما رحل عن العالمي في يونيو الماضي، بعدما فضلت إدارة النادي السابقة برئاسة سعود آل سويلم، فسخ تعاقد اللاعب بعد عشرة أعوام بقميص النصر "العالمي".



ونجح السهلاوي في حصد أربع بطولات بواقع ثلاث بطولات دوري محلي ولقب وحيد كأس ولي العهد، مع العالمي طوال الفترة التي قضاها معه.

