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طريقة عمل كبيبة شامي على طريقة الشيف شربيني

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 07:03 م
كبيبة شامي
كبيبة شامي
هاجر هانئ
الكبيبة الشامي من المقبلات الشهية المفضلة لدى العديد من الأشخاص، وإليكم طريقة عمل كبيبة شامي من مطبخ الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف.

مقادير كبيبة شامي
لحمة مفرومة
برغل
بصل
قرفة
ملح
فلفل
دبس رمان
صنوبر أو عين جمل
زيت
زبيب

طريقة تحضير كبيبة شامي
* تتبل اللحمة المفرومة بالقرفة والتوابل وقليل من دبس الرمان
* نأخذ جزءا من اللحمة، ونضع معه البرغل ويٌكوَّر على شكل الكبيبة، ويُحشى باللحمة المفرومة الباقية مع المكسرات و تقدم

حشوة أخرى لـ كبيبة شامي
تفرد عجينة الكبيبة ثم توضع بداخلها بيضة مسلوقة
تقلى في الزيت وتقدم

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