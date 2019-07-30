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سامسونج تكشف عن Galaxy Tab S6 غدًا..تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:36 م
صدى البلد
كريم جمال
تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم للكشف عن جهازها اللوحى الجديد، والذي يحمل اسم Galaxy Tab S6 غدًا.

ومن المفترض أن تطرحه رسميًا فى حدثها الرسمى الأهم فى 7 أغسطس القادم، بينما ستكشف أيضًا عن أحدث ساعة ذكية لها والتى تحمل إسم Galaxy Watch Active 2 فى 5 أغسطس القادم.

يأتي التابلت الجديد بشاشة قياس 10.5 بوصة من نوع Super AMOLED، مع معالج قوي من نوع Snapdragon 855، وذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت.

كما يعمل الجهاز اللوحى الجديد بتقنية إتصال الجيل الرابع 4G، وتقنية اتصال Bluetooth 5.0، مع بطارية عملاقة 6840 ميللى أمبير.



سامسونج تكشف عن Galaxy Tab S6 غدًا..تعرف على التفاصيل
سامسونج تكشف عن Galaxy Tab S6 غدًا..تعرف على التفاصيل

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