طه إسماعيل يكشف حقيقة رحيل مارتن لاسارتي عن الأهلي

كشف طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط لكرة القدم في النادي الأهلي، حقيقة رحيل المدرب الأوروجواياني مارتن لاسارتي عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم في الوقت الحالي.



وفي تصريحات إذاعية قال الشيخ طه :"رحيل مارتن لاسارتي أمر غير مطروح على الإطلاق، لم نناقش هذه المسألة من قريب أو بعيد، لاسارتي نجح في تحقيق الفوز ببطولة الدوري، ونتائجه كانت جيدة جدًا في ظل العقبات التي واجهتنا، استطاع الفريق أن يصمد في الدور الثاني ولذلك حقق اللقب".



وتابع إسماعيل:"صباح الأربعاء سنعلن عن القائمة الإفريقية، وفضلنا ترك أكثر من مكان خال في القائمة، وأضفنا الصفقات الجديدة محمود متولي وأليو ديانج ورمضان صبحي".



وأنهى إسماعيل:"الخطيب نجح في الإشراف على الكرة بالنادي الأهلي، باستثناء الهزيمة أمام صنداونز في دوري الأبطال، والآن لدينا وفرة من البدلاء وقادرون على المشاركة في أكثر من بطولة والاعتماد على التدوير بين اللاعبين، على عكس المنافسين".