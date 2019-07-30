بيزنس بيع حسابات الـ انستجرام.. الألف متابع بـ 12 دولارًا وأغلبها وهمية

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مع زيادة الاقبال على عمليات البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي زادت بالأخص عبر موقع "الانستجرام"، لما يحمله التطبيق من اعتماده علي خاصية نشر الصور والفيديوهات فقط، قامت العديد من الماركات العالمية والمحلية وأصحاب المحال بإنشاء حسابات على موقع الانستجرام، وهو ما أدى لسعي البعض للتحايل والحصول على مواقع للانستجرام لديها عدد ضخم من المتابعين.وظهر ما يعرف بسماسرة بيع وشراء حسابات "الانستجرام"، وتواجدت العديد من الصفحات الإلكترونية التي تعلن عن خدماتها في زيادة أعداد المتابعين للصفحات الشخصية."إذا كنت فنانًا تبحث عن عرض مواهبك على متابعين كثر.. أو كنت فردًا ناشئًا تسعى للتواجد وإثبات ما لديك من مهارات.. أو كنت شركة تسعى لاجتذاب عملائها ومخاطبتهم عبر مواقعهم المفضلة..فلا تتردد في التواصل معنا..فإننا نضمن لك متابعين بكميات تبدأ من 50 ألف متابع وحتى 3 مليون متابع، في أسرع وقت وبأقل تكلفة، مع ضمانة أصيلة بتفاعل جبار يتعدى كل توقعاتك، لذا إن كنت تتساءل كيف ازيد من متابعينى بسرعة فقط تواصل معنا، وفرق جوهرى بين شخص لديه ألف متابع وآخر لديه أكثر من مليون متابع حقيقى متفاعلين".. حسبما أعلنت إحدي شركات بيع حسابات "الانستجرام".لا يتوقف بيع الحسابات عن طريق شركات، ولكن هناك صفحات إلكترونية يديرها أشخاص "بيع وشراء حسابات انستجرام عربية وذات جودة عالية ومضمونة، متوفر لدينا حسابات انستجرام للبيع بأسعار رائعه، حساب 30k ، حساب 45k، حساب 60k ، حساب 70k ، حتي حساب 100k ، والأسعار عند التواصل مع ضمان أن الفلورز كلهم متفاعلين ومصريين وعرب"..حسبما عرضت الصفحة الإلكترونية بموقع "الفيس بوك "، تحت مسمي "أكونتات انستجرام للبيع 2019".فيما عرضت "أكونتات انستا للبيع والشراء" ما يلي "موجود حسابات انستجرام وموجود تذويد متابعين ولايكات ومشاهدات انستقرام، ولوعايز تعمل اكاونت انستجرام ويبقي متفاعل جدا، وعندك منتجات عايز تسوقها علي الانستجرام ومعندكش اكونت كبير تقدر تسوق عليه ، معانا تقدر تشتري اكونت بأى عدد انت عايزه وكمان هتلاقيه متفاعل معاك جدآ، وتزويد متابعين ١٠ك متابعين بـ٢٥٠جنيه، حتي 50 ك متابع بـ 2000 جنيه، والدفع فودافون كاش وفي أعلى معاك لحد المليون متابع ، والسعر غير قابل للتفاوض، وفي اكونتات شخصية واكونتات للمجلات واكونتات للبيع التجاري والفولورز مش وهمي".مئات الصفحات الإلكترونية تعلن عن عروض لبيع وشراء حسابات الانستجرام، ويقبل عليها العديد لشرائها، فطالب يوسف محمد، شراء اكونت تجاري به 50 ألف فلورز بمبلغ لا يزيد عن ألفين ونصف جنيه "بس ياريت يكون متابعين متفاعلين ومصريين لزوم بيع ملابس ومش مسروق أو وهمي".فيما طالبت ميار محمد بشراء اكونت به 100 ألف متابع "أنا ميكاب ارتست ومحتاجة أعرض شغلي وابدأ بصفحة فيها متابعين ومحتاجة أعرف السعر كام".تواصلنا مع أحد مسؤولي تلك الصفحات التي تعلن عن عروض البيع للسؤال عن الآلية فأوضح "إذا كنت تريد حساب انستقرام للبيع فلا تتردد للحظة واحدة فى التواصل معنا، تدير الشركة أكثر من 150 حسابا خليجىا ومصريا تفاعل نارى أعداد تبدأ من 100 ألف حتى 2 مليون متابع عربى".وتابع: "هل تعلم أن كل المشاهير وبالاخص مشاهير الانستجرام لم يبدأوا بالحسابات الخاصة بهم من الصفر بل و قد اشتروا حسابات انستجرام جاهزة بأعداد كبيرة جدا ليبدأ بتخطى صعود السلم من البداية لذا أنت من المحظوظين لتعرف ذلك من البداية، وقمنا بخدمات التوثيق له، ونحن من أفضل شركات السوشيال ميديا فى الوطن العربى فقد وثقت الشركة حسابات رسمية للعديد من الفنانين و نجوم الفن على مستوى الوطن العربى مما يجعل لها باع كبير و ثقة بين مستخدميها، على عكس البائعين الآخرين.وحول سعر الألف متابع "تختلف الأسعار اختلافا كليا على حسب حالة الحساب فكلما زاد التفاعل زاد السعر وكلما زاد العدد زاد السعر فلكل حساب سعر مختلف لا يقاس أبدا بالألف متابع، ومتابعين حيويين جدًا وحقيقين يتواصلون معك بتفاعل كبير، تفاعل يضمن لك تحقيق كل ما تريد من انتشار متزايد ومستمر وغير متوقف، وفي المتوسط و يكون سعر الالف متابع 12 دولارا ".ويعرف تطبيق إنستقرام أو إنستغرام أو إنستجرام (بالإنجليزية: Instagram) بأنه تطبيق مجاني لتبادل الصور وشبكة اجتماعية أيضًا، وأطلق في أكتوبر عام 2010 ويستحوذ حاليًا من فيسبوك، ويتيح للمستخدمين التقاط صورة وإضافة فلتر رقمي إليها ثم مشاركتها في مجموعة متنوعة من خدمات الشبكات الاجتماعية وشبكة إنستغرام نفسها، وإستحوذت شركة فيس بوك في الثاني عشر من أبريل 2012 على تطبيق إنستغرام بصفقة بلغت مليار دولار نقدًا وكذلك في الأسهم.فيما كشف خبراء مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن مبيعات التجارة الإلكترونية حول العالم في تصاعد مستمر وتصل إلى معدل سنوي بقيمة 25.3 تريليون دولار، وزادت مبيعات التجارة الإلكترونية بسبب زيادة عدد المتسوقين عبر شبكة الإنترنت في العالم، والذي قفز من 600 مليون مشترٍ في عام 2010 إلى نحو 1.2 مليار في عام 2016 من بينهم 380 مليون مستهلك يشترون المنتجات عبر التجارة الإلكترونية من شركات ليست في بلدانهم.