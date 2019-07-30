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32 مليون جنيه حصيلة صكوك الأضاحي بمديريات الأوقاف

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:41 م
الأضاحي
الأضاحي
عبد الرحمن محمد
حققت حصيلة مبيعات صكوك أضاحي وزارة الأوقاف حتى الآن 31,966,200 جنيه، ووصلت مديرية أوقاف القليوبية إلى الألف صك الأولى لتصل إلى 1010 صكوك حتى تاريخه، كما وصلت مديرية أوقاف القاهرة إلى الألف صك الرابعة لتصل إلى 4026 صكًّا حتى الآن.

وقررت وزارة الأوقاف، صرف مكافأة قدرها ثلاثون ألف جنيه للقائمين على المشروع بكلٍّ من المديريتين من الموارد الذاتية للوزارة ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.

وناشدت الوزارة، مدير المديرية بتقديم كشفًا بأسماء المشاركين ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف.

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