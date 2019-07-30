كوريا الشمالية تطلق مقذوفات مجهولة الهوية

ذكرت وكالة كوريا الجنوبية "يونهاب" نقلا عن هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة مقذوفات مجهولة الهوية في وقت مبكر من يوم الأربعاء.



يأتي ذلك مع محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق نهائي مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون من أجل وقف التسليح النووي في كوريا الشمالية.



يذكر أن الرئيس الأمريكي توجد لأول مرة إلى كوريا الشمالية، والتقى زعيمها عقب انتهاء قمة العشرين الاقتصادية في اليابان.



