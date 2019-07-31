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تعليم

الأوراق المطلوبة من طلاب الأزهر لـ التقديم بـ المدينة الجامعية

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:06 ص
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد شحتة
أعلن الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، أن تنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بحري بطنطا وقبلي بأسيوط، سيبدأ يوم الأحد 4 أغسطس ويستمر حتى الخميس 29 من الشهر ذاته، للطلاب والطالبات القدامي في سنوات النقل المختلفة. 

وأوضح رئيس الجامعة أن الطلاب والطالبات متاح لهم سحب مظاريف التقديم من المدن الجامعية في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنه وفور الانتهاء من تقديم مظاريف المدن الجامعية ستبدأ مرحلة المراجعة واستخراج النتائج يوم 12 سبتمبر 

ويشترط للتقديم للمدينة الجامعية، توفير الأوراق التالية:

-مظروف المدينة مكتوب عليه عنوان الطالب ورقم الموبايل .

-الاستمارة معتمدة ومختومة من الكلية بختم النسر.

-الضامن (أي موظف حكومي) .

-اصل بطاقة ولي الامر سارية وصوره منها .

-اصل بطاقة الطالب سارية وصوره منها .

-في حالة وفاة الوالد اصل شهادة الوفاه وصوره منها، وشهادة ميلاد الطالب وصورة بطاقه ولي الأمر مكان الاأب.

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