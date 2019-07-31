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رياضة

قبل مواجهة ليون.. كيف يستعد محمد صلاح للموسم الجديد.. شاهد

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 03:36 ص
صدى البلد
نور عادل
بدأ المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الاستعداد للموسم الجديد ومواجهة نادي ليون الفرنسي الودية، المقرر أن تقام اليوم الأربعاء، في إطار إعداد الفريق للموسم الجديد.

ونشر محمد صلاح صورة له من تدريبات فريق ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وهو يمتطي دراجة وخلفه نابي كيتا وجيمس ميلنر .

وأعلن الالماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق كرة القدم الاول بنادي ليفربول، قائمة فريقه لمواجهة ليون الفرنسي في جنيف.

وجاءت قائمة ليفربول كالتالي:

أليسون، ترينت، بروستر، دنكن، إليوت، فابينيو، فيرمينو، غوميز، هندرسون، هوفر، كيتا، لالانا، العروسي، لونرجان، لوفرين، ماتيب، مينيوليه، ميلنر، أويجنسكي، أوريغي، تشامبرلين، روبرتسون، صلاح، شاكيري، فان دين بيرج، فان دايك، فينالدوم، ويلسون.

بينما يغيب ريان كينت للإجهاد والذي اضطره للغياب عن مباراة الأحد أمام نابولي، لاعب الوسط سيتحدد موقفه خلال هذا الأسبوع، وينضم لأول مرة للمعسكر كلا من أليسون بيكر، روبيرتو فيرمينو، نابي كيتا، محمد صلاح وشيردان شاكيري في إيفيان.


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