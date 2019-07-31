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تعليم

جامعة حلوان تستقبل طلاب المرحلة الثانية في 8 معامل لـ تنسيق 2019

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:53 ص
صدى البلد
كريم ناصر
تفتح جامعة حلوان أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة، اليوم لإبداء رغباتهم في التنسيق الإلكتروني للعام الدراسي الجديد 2019 -2020.

وجهّزت جامعة حلوان 8 معامل للحاسب الآلي مزودة بـعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر، لخدمة طلاب الثانوية العامة تنسيق 2019.

وأعلنت جامعة حلوان أن المعامل التي تم تجهيزها لاستقبال الطلاب هى المعمل المركزى بالجامعة، ومعملان في كلية الهندسة بالمطرية، ومعمل كلية الهندسة بحلوان، ومعملان في كلية التربية الرياضية بنين، ومعمل كلية التربية الموسيقية، وأيضا معمل بكلية الفنون الجميلة.

جدير بالذكر أن اليوم هو أول أيام تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2019.

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